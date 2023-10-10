الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء دولى

قصف غزة
قصف غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات الاحتلال.

txt

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال الإسرائيلي جن جنونه ويدمر أحياء سكنية بالكامل

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها في وقف العدوان

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسئولياتها في وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورًا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أدانت تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية، بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بغطاء غير محدود من عدد من الدول، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمرضى، والصحفيون، والطواقم الطبية، والإسعافية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية أن طوفان الأقصى حطم وهم أمن إسرائيل، وأحدث صدمة في المجتمع الإسرائيلي للمرة الأولى منذ نصر أكتوبر أو حرب يوم الغفران عام 1973، والدرس المستفاد من طوفان الأقصى والصدمة التاريخية التي سببها، هو أن الخطوات السياسية والعسكرية التي اتخذها الزعماء الأمريكان وغيرهم من القادة الغربيين في دعم العنف والقتل الجماعي والاعتماد على العمل العسكري فقط، حيث أطلقوا العنان لقوى سياسية غير عادية قد خلقت ظروفًا لا تزال تؤثر على الجميع.

txt

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

الخارجية الفلسطينية إسرائيل الاحتياجات الأساسية قطاع غزة الشعب الفسطيني مجلس الأمن

مواد متعلقة

البرلمان العربي يدعو لاجتماعًا مهمًا بشأن فلسطين.. الخميس

الإعلام الفلسطينى: الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين لحجب فظائعه فى غزة

قادة فلسطينيون: الدور المصرى أصيل لوقف العدوان وحماية القطاع

كيف تحركت فلسطين لتوفير الدعم السياسي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي؟

جنوب إفريقيا: ما يقوم به الفلسطينيون رد فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال

الجهاد الإسلامي تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة

سقوط شهداء ومصابين.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

مقتل ابن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق خلال اشتباكات بغلاف غزة

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة