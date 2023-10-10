فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء دولى

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات الاحتلال.

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها في وقف العدوان

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسئولياتها في وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورًا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أدانت تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية، بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بغطاء غير محدود من عدد من الدول، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمرضى، والصحفيون، والطواقم الطبية، والإسعافية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية أن طوفان الأقصى حطم وهم أمن إسرائيل، وأحدث صدمة في المجتمع الإسرائيلي للمرة الأولى منذ نصر أكتوبر أو حرب يوم الغفران عام 1973، والدرس المستفاد من طوفان الأقصى والصدمة التاريخية التي سببها، هو أن الخطوات السياسية والعسكرية التي اتخذها الزعماء الأمريكان وغيرهم من القادة الغربيين في دعم العنف والقتل الجماعي والاعتماد على العمل العسكري فقط، حيث أطلقوا العنان لقوى سياسية غير عادية قد خلقت ظروفًا لا تزال تؤثر على الجميع.