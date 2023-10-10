الغد: محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين تشكل خطورة على الأمن القومى المصرى

رفض المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، محاولات سلطات الاحتلال لتهجير أهالي قطاع غزة، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بدعوته الفلسطينيين لترك غزة، بما يشير إلى تهجيرهم إلى دول الجوار، ومن بينها شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن هذا يشكل خطورة بالغة على مسار القضية الفلسطينية، بل محاولة من الاحتلال للسيطرة الكاملة على قطاع غزة إلى الأبد، والنزوح بشكل غير منظم على سيناء مما يشكل خطورة على الأمن القومي المصري، وسيادة الدولة وحدودها.

ولفت موسى، في بيان له، إلى أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع السياسات الهمجية مع الفلسطينيين، فضلا عن تشكيل جرائم حرب متكاملة تستهدف تحقيق مفهوم الإبادة الجماعية لأكثر من ٢ مليون فلسطيني يعيش على الأرض، مما يعد مخالفة صريحة لكافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.

وأضاف، أن الاتصالات الدولية التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع دول المنطقة العربية تستهدف التوصل لحل سريع وعاجل لوقف إطلاق النار والعنف الذي تمارسه سلطات الاحتلال، مع تدخل المجتمع الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة وتطبيق القوانين الدولية التي تحرم كل هذه الممارسات اللاإنسانية.

العدل: نناشد المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته وإجبار حكومة الاحتلال على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

في سياق متصل، أكد حزب العدل أنه يتابع ببالغ القلق تطورات الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اللحظات الأولى، وإذ نؤكد حق أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن 242 و1397، والقرارات ذات الصلة، وتأسيساً على حل الدولتين كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية؛ فإننا نؤكد أيضا حق الشعب الفلسطيني في انتهاج كل السبل التي تمكنه من حقوقه سواء الطرق الدبلوماسية أو بالمقاومة المشروعة لجيش الاحتلال، والتي تكفلها المواثيق الدولية الضامنة لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ودعا في بيان له، جميع الأطراف إلى الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس، ونؤكد ضرورة حماية المدنيين العزل، كما نجدد مناشدتنا للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وإجبار حكومة الاحتلال على الالتزام بتعهداتها والجلوس إلى طاولة المفاوضات للخروج بحل نهائي وحاسم للأزمة، يجنب الجميع مزيدا من إراقة الدماء.

ويرفض حزب العدل جملة وتفصيلاً ما جاء في تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من دعوته مواطني غزة إلى مغادرتها، ونرى أن ذلك مقدمة إلى فرض واقع مختلف على الأرض وتمهيداً لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، بتهجير أهالي القطاع إلى دول الجوار ومن بينها شبه جزيرة سيناء، وهو ما ترفضه جميع الأطراف وفى مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يأبى التنازل عن حقه في وطن فلسطيني حر، ونؤكد رفضنا التام لأي مساس بأرض مصر وسيادتها وحدودها.