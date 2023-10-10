الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرض سكان غزة على النزوح إلى مصر

غزة
غزة

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، دعوته سكان غزة للنزوح إلى مصر، وفقا لموقع "واينت" العبري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: يعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، “أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا”.

txt

وزير خارجية إيطاليا: اختفاء اثنين من المواطنين كانا يعيشان بالقرب من غزة

قيادي بفتح: نزوح الفلسطينين خارج القطاع مستبعد تمامًا

وفي وقت سابق، أكد الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، أنه رغم عنف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أن نزوح الفلسطينين خارج القطاع مستبعد تمامًا.

وأشار “الحرازين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أن التهديدات التي أطلقتها حكومة الاحتلال وبعض سياسيها بدعوة المواطنين لمغادرة غزة باتجاه سيناء، لن تلق قبولا من الفلسطينيين منعًا لتكرار نكبة 1948.

وشدد القيادي بحركة فتح، أن الصمود والبقاء في الأرض هى طبيعة الفلسطينيين، مُشيرًا إلى أنه حتى في حالات النزوح الداخلى يكون باتجاه مدارس الأونروا.

وسبق وقال مدير عام  جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حاتم سعيد أبو القرايا، إن قطاع غزة يعيش كارثة صحية إنسانية بمعنى الكلمة، وهناك ضعف شديد في الخدمة الصحية ناتجة عن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة امتد 14 عامًا.

txt

رئيس هيئة شؤون الأسرى: المقاومة الفلسطينية أهانت جيش الاحتلال

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه مع ارتفاع وتيرة الأحداث والقصف الجنوني على مدى الساعة أدى ذلك لأعداد كبيرة من الشهداء وأعداد مهولة من المصابين والجرحى في أقل من 72 ساعة، في ظل انعدام وعدم وجود مستلزمات طبية.

ولفت إلى أن المستشفيات تعمل من خلال المولدات الكهربائية التي تعمل بالسولار، ومخزون الوقود الموجود لا يكفي لساعات قليلة، حيث إن المخزون في مستشفى الشفاء أوشك على الانتهاء، ومستشفى بيت حانون توقف تمامًا، لأسباب القصف المستمر وتضرر المستشفى جزئيًا، فضلًا عن قصف جميع الطرق المؤدية للمستشفى، واصفًا الوضع بأنه مأساة إنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مصر سكان غزة الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين

مواد متعلقة

الإعلام الفلسطينى: الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين لحجب فظائعه فى غزة

قادة فلسطينيون: الدور المصرى أصيل لوقف العدوان وحماية القطاع

كيف تحركت فلسطين لتوفير الدعم السياسي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي؟

جنوب إفريقيا: ما يقوم به الفلسطينيون رد فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال

الجهاد الإسلامي تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة

سقوط شهداء ومصابين.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

مقتل ابن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق خلال اشتباكات بغلاف غزة

حماس: تمكنا من أسر جنود وقادة إسرائيلين اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

انخفاض الحرارة اليوم.. وفرص لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية

"غطتهم بالبطانية وقعدت عليهم".. كواليس تخلص عجوز أجنبية من حفيديها بالطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة