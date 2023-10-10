جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرض سكان غزة على النزوح إلى مصر

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، دعوته سكان غزة للنزوح إلى مصر، وفقا لموقع "واينت" العبري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: يعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، “أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا”.

قيادي بفتح: نزوح الفلسطينين خارج القطاع مستبعد تمامًا

وفي وقت سابق، أكد الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، أنه رغم عنف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أن نزوح الفلسطينين خارج القطاع مستبعد تمامًا.

وأشار “الحرازين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أن التهديدات التي أطلقتها حكومة الاحتلال وبعض سياسيها بدعوة المواطنين لمغادرة غزة باتجاه سيناء، لن تلق قبولا من الفلسطينيين منعًا لتكرار نكبة 1948.

وشدد القيادي بحركة فتح، أن الصمود والبقاء في الأرض هى طبيعة الفلسطينيين، مُشيرًا إلى أنه حتى في حالات النزوح الداخلى يكون باتجاه مدارس الأونروا.

وسبق وقال مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حاتم سعيد أبو القرايا، إن قطاع غزة يعيش كارثة صحية إنسانية بمعنى الكلمة، وهناك ضعف شديد في الخدمة الصحية ناتجة عن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة امتد 14 عامًا.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه مع ارتفاع وتيرة الأحداث والقصف الجنوني على مدى الساعة أدى ذلك لأعداد كبيرة من الشهداء وأعداد مهولة من المصابين والجرحى في أقل من 72 ساعة، في ظل انعدام وعدم وجود مستلزمات طبية.

ولفت إلى أن المستشفيات تعمل من خلال المولدات الكهربائية التي تعمل بالسولار، ومخزون الوقود الموجود لا يكفي لساعات قليلة، حيث إن المخزون في مستشفى الشفاء أوشك على الانتهاء، ومستشفى بيت حانون توقف تمامًا، لأسباب القصف المستمر وتضرر المستشفى جزئيًا، فضلًا عن قصف جميع الطرق المؤدية للمستشفى، واصفًا الوضع بأنه مأساة إنسانية.