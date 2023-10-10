الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير خارجية إيطاليا: اختفاء اثنين من المواطنين كانا يعيشان بالقرب من غزة

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين.

وقال تاياني لإذاعة (راي) الرسمية "إنهما رجل وامرأة، زوج وزوجته، كانا يعيشان في حي بيري، ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية من عائلتهما".

وأضاف "نأمل في العثور عليهما، لكن ليس لدينا أي أخبار أخرى في الوقت الحالي، ومن المحتمل أنهما قد اختطفا".

وزير الخارجية الإيطالى وزير الخارجية الجنسية المزدوجة غزة رأي

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