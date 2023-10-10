الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلام الفلسطينى: الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين لحجب فظائعه فى غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

نعت وزارة الإعلام الفلسطينية، الثلاثاء، الصحفيين الشهداء سعيد رضوان الطويل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، ومحمد رزق صبح مصور وكالة خبر، وهشام النواجحة المصور ومراسل وكالة خبر، الذين ارتقوا بتدمير طائرات الاحتلال لبرج حجي في غزة فجر اليوم.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين في غزة، للتعتيم على جرائمه وفظائعه، ولحجب حقيقة المجازر التي ينفذها جيشه بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

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واعتبر الإعلام الفلسطيني استشهاد محمد الصالحي مصور وكالة السلطة الرابعة، وإبراهيم لافي، مصور وكالة عين ميديا، خلال تغطية العدوان شرقي البريج، وفقدان الاتصال بنضال الوحيدي مصور منصة نيو برس، وقناة النجاح، وهيثم عبدالواحد مصور وكالة عين ميديا، أثناء عملهما قرب حاجز بيت حانون- دليلًا دامغًا على أن جيش الاحتلال يتعامل مع الإعلاميين بصفتهم أهدافًا مشروعة لجرائمه، لأن مؤسسات العالم وقوانينه وقراراته التي تحمي الصحفيين لم تنفذ بحق قتلتهم في الماضي.

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وسائل الإعلام الفلسطينية توجه نداء عاجلًا للاتحاد الدولي للصحفيين لحماية الإعلاميين 

وجددت وسائل الإعلام الفلسطينية تأكيدها أن إصابة الإعلاميين إبراهيم قنن مراسل قناة الغد، وصالح المصري وزوجته، وتدمير منزل رامي الشرافي مدير إذاعة زمن، وتدمير منزل باسل خير الدين مذيع قناة القدس اليوم، واستهداف عدة مؤسسات إعلامية، لا ينفصل عن سجل دولة الاحتلال الحافل بالقتل والتدمير والملاحقة لحراس الحقيقة.

ووجهت وسائل الإعلام الفلسطينية نداء عاجلًا للاتحاد الدولي للصحفيين ولكل الأطر الدولية ذات الصلة لحماية الإعلاميين وتحريك دعاوى قضائية بحق قتلتهم.

واستشهد فجر اليوم الزملاء الصحفيون محمد صبح وسعيد الطويل والمصور هشام النواجحة، الذين ارتقوا بقصف شنه الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملهم الصحفي في قطاع غزة.

وشيّع الآلاف جنازة صبح والطويل قبل قليل، حاملين في مقدمة الجنازة زيهما وقت استشهادهما.

الأعلام الفلسطينية غزة الصحفيين الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المجازر

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