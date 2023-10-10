سى إن إن: طوفان الأقصى حطمت وَهم إسرائيل للمرة الأولى منذ 1973

أكدت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، أن طوفان الأقصى حطمت وَهم أمن إسرائيل وأحدثت صدمة في المجتمع الإسرائيلي للمرة الأولى منذ نصر أكتوبر أو حرب يوم الغفران عام 1973، والدرس المستفاد من طوفان الأقصى والصدمة التاريخية التي سببها، هو أن الخطوات السياسية والعسكرية التي اتخذها الزعماء الأمريكان وغيرهم من القادة الغربيين في دعم العنف والقتل الجماعي والاعتماد على العمل العسكري فقط، حيث أطلقوا العنان لقوى سياسية غير عادية- قد خلقت ظروف لا تزال تؤثر على الجميع.

طوفان الأقصى حطمت أوهام الإسرائيليين

وتابعت أن طوفان الأقصى حطمت أوهام الإسرائيليين بشأن أمنهم بشكل أعمق من أي وقت مضى منذ حرب أكتوبر أو يوم الغفران في العام 1973 عندما هاجمت القوات المصرية والسورية إسرائيل، وهذا الشعور سوف يحدد رد فعل إسرائيل في الأيام المقبلة وسيؤثر على كيفية رد فعل بقية العالم على رد فعلها.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن خطوات إسرائيل المقبلة ستكون حاسمة، فرد الفعل الإسرائيلي العنيف الذي استهدف المدنيين في غزة وقطع المياه والكهرباء عن القطاع بالكامل وتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني، لن يؤدي إلا إلى غضب الدول الحليفة لإسرائيل.

وتابعت أنه من المتوقع أن يتطرق جو بايدن، أحد أكثر الرؤساء الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل بشكل لا لبس فيه في الذاكرة الحية، إلى الهجمات في تصريحات متلفزة اليوم الثلاثاء.

تباين المصالح الأمريكية الإسرائيلية

وأكدت الشبكة الأمريكية، أنه في مرحلة ما خلال الأسابيع المقبلة، قد تتباين مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، فإذا ظهرت أدلة، على سبيل المثال، على أن إيران لعبت دورًا مباشرًا في التخطيط للهجمات التي نفذتها وكيلتها حماس، فإن الضغط على نتنياهو لتوجيه ضربة مباشرة ضد إيران سوف يصبح مكثفًا، وستكون واشنطن قلقة بشأن حجم أي إجراء من هذا القبيل لأن آخر شيء يحتاجه بايدن عندما يشرع في سباق إعادة انتخابه هو أن تنجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وتابعت أن الرئيس الأمريكي يحتاج أيضًا إلى حماية جناحيه السياسيين، خاصة من الحزب الجمهوري الذي يحاول تصويره على أنه كبير في السن وضعيف، بعد أن أدان كبار أعضاء الحزب الجمهوري ما يحدث في إسرائيل وغزة، وكرر مرشح رئاسي من الحزب الجمهوري، وهو سناتور كارولينا الجنوبية تيم سكوت، ادعاءه بأن بايدن كان متواطئا في هذه الحرب الفعلية.

وأضافت أنه يتعين على بايدن أن يكون على دراية بالتداعيات السياسية على يساره. وقد تزايد انتقاد الديمقراطيين التقدميين لإسرائيل في السنوات الأخيرة، سواء بسبب معاملتها للفلسطينيين في غزة، التي تسيطر عليها حماس، والضفة الغربية، التي تقودها السلطة الفلسطينية، أو بسبب الميل الشديد لائتلاف نتنياهو، فلا يستطيع بايدن، الذي شكك حزبه في محاولته إعادة انتخابه، أن يتحمل خسارة الدعم التقدمي العام المقبل.