الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى لأسر الشهداء: أبناؤنا قدّموا ثمنًا عظيمًا من أجل وطن عظيم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر خريجي 2023 من طلبة كلية الشرطة.

وقال الرئيس السيسي: "مهم أذكر أننا دائمًا نقدّم التحية لكل أسر الشهداء.. يأتي الناس إلى الدنيا ويذهبون ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم إلا الشهيد تظل ذكراه عطرة، لما قدمه من تضحيات من أجل وطنه".

وأضاف، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء: "إنني حريص دائمًا على حضور نسبة من أسر الشهداء، خلال احتفاليات تخرج الشرطة أو الجيش، أولًا تقديرًا واعتزازًا بهم، وامتنانًا لما قدموه لنا".

يؤلمنا جدًا سقوط كل شهيد

وتابع: "اليوم أقول لهم يؤلمنا جدًا سقوط أي شهيد في مصر سواء كان من الجيش أو الشرطة أو حتى من المواطنين، لكن عزاؤنا كلنا أن ذلك كان لثمن ليس بسيطًا من أجل 105 ملايين شخص". 

وأردف: "أُذكر نفسي وأذكر الشعب المصري بالتضحية الكبيرة التي قدمها شهداؤنا من أجل مصر، ثمن عظيم من أجل وطن عظيم".

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