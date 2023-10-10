الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشهد العرض العسكرى للخريجين الجدد من طلبة كلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم طلاب كلية الشرطة من الخريجين الجدد عرضًا عسكريًا في ساحة العرض، خلال احتفال تخريج دفعة جديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك عدد من الضباط الخريجين من السنوات الماضية، وشكلوا بأجسامهم لوحة "كلية الشرطة دفعة 2023"  في ساحة العرض، وتظهر أعلام الدول الإفريقية المشاركة خلال العرض بصحبة علم مصر، وعلم أكاديمية الشرطة وعلم كلية الحربية.

بدء مراسم التخرج

وتقدم قائد العرض لبدء مراسم التخرج، وردد الطلاب الشعارات الوطنية، وشكلوا لوحة "تحيا مصر أمنك يا بلدي عقيدة ورسالة". 

ويأتي أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بهم في المواقع الشرطية.

طلاب كلية الشرطة ساحة العرض عرضا عسكريا الرئيس عبد الفتاح السيسي الطلاب كليةالشرطة

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا عن قدرات طلبة الشرطة فى التعامل مع العناصر الإجرامية

رئيس أكاديمية الشرطة: تدرب الطالبات على كشف التزوير ومكافحة العنف

مهارات غير طبيعية لطلاب الشرطة.. عروض الكفاءة القتالية أمام الرئيس السيسى

رئيس أكاديمية الشرطة: نشهد هذا العام افتتاح مجمع ميادين التدريب الأمنى

رئيس أكاديمية الشرطة: قدمنا تدريبات لـ734 طالبا من 42 دولة إفريقية

رئيس أكاديمية الشرطة يرحب بالرئيس السيسى فى حفل تخريج دفعة جديدة

الرئيس السيسى يوجه التحية لأهالى طلاب أكاديمية الشرطة

عُقبة يكشف دلالة حصول مصر على “المستوى الذهبي” بمسار القضاء على "فيروس سي"

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

"غطتهم بالبطانية وقعدت عليهم".. كواليس تخلص عجوز أجنبية من حفيديها بالطالبية

انخفاض الحرارة اليوم.. وفرص لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة