الرئيس السيسى يشهد العرض العسكرى للخريجين الجدد من طلبة كلية الشرطة

قدم طلاب كلية الشرطة من الخريجين الجدد عرضًا عسكريًا في ساحة العرض، خلال احتفال تخريج دفعة جديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك عدد من الضباط الخريجين من السنوات الماضية، وشكلوا بأجسامهم لوحة "كلية الشرطة دفعة 2023" في ساحة العرض، وتظهر أعلام الدول الإفريقية المشاركة خلال العرض بصحبة علم مصر، وعلم أكاديمية الشرطة وعلم كلية الحربية.

بدء مراسم التخرج

وتقدم قائد العرض لبدء مراسم التخرج، وردد الطلاب الشعارات الوطنية، وشكلوا لوحة "تحيا مصر أمنك يا بلدي عقيدة ورسالة".

ويأتي أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بهم في المواقع الشرطية.