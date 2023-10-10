الرئيس السيسى يشهد عروض الفروسية لطلبة كلية الشرطة

قدّم طلاب كلية الشرطة عروض الفروسية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أظهرت دقة وقدرة عالية في التحكم وإصابة الأهداف من وضع الثبات والحركة، وذلك خلال حفل أكاديمية الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات تخرج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كلية الشرطة.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى أهالي خريجي أكاديمية الشرطة لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، وذلك قبل بدء فعاليات حفل التخرج.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة.

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بهم في المواقع الشرطية.