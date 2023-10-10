لتخريج دفعة جديدة.. الرئيس السيسى يصل إلى مقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023.

تخريج دفعة جديدة من الضباط الجدد

ومن المقرر أن يكرّم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين وتسليمهم شهادات التقدير، كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجدد برتبة ملازم أول، وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض العسكرية التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية.