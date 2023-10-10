تزامنًا مع اليوم العالمي.. كيف تحافظ على صحتك النفسية؟

يحتفل العالم اليوم 10 أكتوبر 2023، باليوم العالمي للصحة النفسية، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية وتحسين الرعاية الصحية النفسية في جميع أنحاء العالم، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في عام 1992، ويتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تحسين الوعي بأهمية الصحة النفسية وتقديم الدعم والرعاية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية نفسية.

وتتضمن فعاليات يوم الصحة النفسية عدة أنشطة مثل المحاضرات التثقيفية، وورش العمل، والندوات، والفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى تحسين صحة الأفراد النفسية وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النفسية، كما يستخدم هذا اليوم للترويج للخدمات والبرامج المختلفة التي تقدمها المؤسسات والمنظمات الصحية لدعم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية نفسية.

وتزامنًا مع هذا اليوم يستعرض الدستور كيفية الحفاظ على الصحة النفسية باتباع بعض الإجراءات والسلوكيات الإيجابية.

ممارسة التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية على تحسين المزاج وتخفيف التوتر والضغوط النفسية.

الحفاظ على نمط حياة صحي

يجب تناول الطعام الصحي والمتوازن والحصول على قسط كافٍ من النوم، والتخلص من العادات السلبية مثل التدخين وتناول الكحول.

التفكير الإيجابي

يجب التركيز على الأشياء الإيجابية في الحياة وتجنب التفكير السلبي والقلق.

إدارة الوقت بشكل فعال

يجب التخطيط للأنشطة اليومية وتحديد أولوياتها، وتحديد الأوقات المخصصة للراحة والاسترخاء.

البحث عن الدعم الاجتماعي

يمكن الحصول على الدعم الاجتماعي من أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو المجتمع، وذلك للتخفيف من آثار الضغوط والتوتر.

التخفيف من المصادر المسببة للضغط

يجب تحديد المصادر المسببة للضغط والتوتر والعمل على تخفيفها أو تجنبها إذا كان ذلك ممكنًا.

ممارسة التقنيات الاسترخائية

يمكن استخدام التقنيات الاسترخائية مثل التأمل والتنفس العميق للتخفيف من التوتر والضغوط النفسية.

ممارسة التأمل والاسترخاء

يمكن ممارسة التأمل والاسترخاء للتخلص من التوتر والضغوط النفسية.

الاهتمام بالهوايات والأنشطة التي تحبها

يمكن الاهتمام بالهوايات والأنشطة التي تحبها والتي تساعد على تحسين المزاج والتخلص من التوتر.

البحث عن العلاقات الإيجابية

حيث يجب البحث عن العلاقات الإيجابية مع الأشخاص المحبوبين والذين يدعمون ويشجعون على تحقيق الأهداف.

تحديد الأهداف والتخطيط لتحقيقها

يجب تحديد الأهداف والتخطيط لتحقيقها، وذلك للشعور بالإنجاز والتحفيز.

البحث عن المساعدة الاحترافية

في حالة عدم قدرة الشخص على التعامل مع المشكلات النفسية، يجب البحث عن المساعدة الاحترافية من خلال زيارة أخصائي نفسي أو مستشار نفسي للحصول على المساعدة اللازمة.