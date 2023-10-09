في اليوم العالمي للصحة النفسية.. 4 خيارات غذائية لتعزيز إيجابية الصحة العقلية

كشف الخبراء عن مجموعة نصائح غذائية لتعزيز الإيجابية والصحة العقلية والعاطفية والنفسية والحفاظ على نمط حياة صحي، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يوافق 10 أكتوبر.

ووفقًا لموقع “health” الطبي، فقد لا نربط صحتنا العاطفية بالغذاء بشكل مباشر، واتباع نظام غذائي متوازن ضروري لبقائنا لأنه يزود الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو والصيانة وبناء المناعة، ولكن إلى جانب الصحة البدنية، فهو مهم، ومن المهم أيضًا التركيز على الصحة العقلية، حيث أن الرفاهية العاطفية والنفسية والاجتماعية ضرورية للحفاظ على صحة نفسية جيدة ونمط حياة صحي.

واقترح خبراء التغذية: “إلى جانب الخيارات الغذائية الصحية، يسمح لنا الأكل الواعي بالتوقف والتفكير في الطعام الذي نستهلكه وما نتناوله، إن إدراك متى ولماذا نأكل وتخصيص الوقت للجلوس وتناول وجبة دون أي تشتيت يمكّننا من الاستمتاع بطعامنا والتعرف على أنماط الأكل لدينا وجني فوائد الوجبات الصحية والمغذية”.

وتابع التقرير، أنه لكي نأكل بشكل صحي، يجب علينا أيضًا أن نأكل بانتباه، لذا يمكن أن يؤدي الأكل الطائش إلى زيادة غير ضرورية في الوزن والتعب والخمول وعواقب صحية أخرى، فجميع البروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية مفيدة للصحة العقلية والرفاهية العامة.

الفواكه والتوت: تناول الفواكه والتوت يمكن أن يساعد في تحسين وظائف المخ. يمكن تحسين كل من عمليات الذاكرة ومكافحة الشيخوخة من خلاله، أظهرت الدراسات أن آكلي الفاكهة هم أكثر عرضة للإبلاغ عن مستويات أعلى من الصحة العقلية وأقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب مقارنة بمن لا يتناولون الفاكهة، الفواكه والتوت هي أيضًا مصادر غنية بمضادات الأكسدة.

الأسماك: دهون أوميجا 3 غنية بالأسماك. تعتبر هذه الدهون ضرورية للدماغ، ويجب أن تأتي هذه الدهون من النظام الغذائي لأن جسم الإنسان لا يستطيع تصنيعها. تظهر الدراسات الوبائية وجود صلة بين سوء تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية والاكتئاب. تعتبر المأكولات البحرية مثل الأسماك الزيتية ومكملات الأسماك مصادر ممتازة للأوميجا 3.

الخضروات الورقية الخضراء: بسبب أهميتها الغذائية، ينصح خبراء التغذية باستمرار بإدراج الخضار الورقية الخضراء في نظامنا الغذائي، تحتوي الخضار الورقية على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والمعادن وحمض ألفا اللينوليك والفيتامينات.

تعتبر الخضروات ذات الأوراق الخضراء مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين ك يمكن أن يساعد في منع تطور القلق والاكتئاب.

المكسرات: اللوز والجوز مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة لتحسين الصحة العقلية.

يحتوي الجوز أيضًا على دهون أوميجا 3، تمامًا مثل الأسماك الدهنية، من ناحية أخرى، يعد اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E وقد يدعم تحسين الذاكرة.