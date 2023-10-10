الرئيس السيسى يشهد عرضًا يظهر القدرات العالية لطلبة كلية الشرطة

قدم طلاب أكاديمية الشرطة عرضًا لقدوم إحدى سيارات النقل التي تستقلها قوات الشرطة، مستخدمين مهارات الإخفاء والتمويه للاستطلاع والرصد، وذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وظهر في العرض أحد عناصر بؤرة إجرامية، وافتعلت قوات الشرطة تعطل السيارة بهدف تشتيت انتباه العنصر، ومن اليسار إحدى الحافلات المدنية يستقلها مجموعات القبض، والتي قامت بضبط العنصر وتحييده.

تقدمت السيارة، معاونة الاقتحام كاملة التدريع، والمنضمة حديثًا للقوات، والتي تم تجهيزها بالكامل محليًا بأيدي مصرية تحت إشراف خبراء وفنيين من وزارة الداخلية، وتوفر أقصى درجات التأمين أثناء الاقتحام، حيث تحمل تدريعًا بعرض 4 أمتار ونصف، ويمكن اتساعه لعرض 7 أمتار ونصف بارتفاع 3 أمتار ونصف، ويمكن التحكم في هذا التدريع عن مستوى الأرض مترًا ونصف.

السيارة بها عدد 4 كاميرات مراقبة، منها كاميرا بالمنتصف تحقق الرؤية 360 درجة، مزودة ببرج مضلع بالمنتصف يحمل مزاغل لإطلاق النيران، حيث توفر أقصى درجات الأمان للقوات أثناء الاقتحام.