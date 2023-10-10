الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمد عريبى: القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى بالأجندة المصرية

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

أدان النائب محمد عريبي، القيادي بحزب "مستقبل وطن"، وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، الاعتداء الغاشم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن العنف لن يزيد المنطقة إلا حالة من عدم الاستقرار.

وقال "عريبي" إن الاتصالات الدولية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من الدول العربية، من أجل بحث الموقف المتأزم بقطاع غزة بفلسطين، تؤكد أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت تتصدر الأجندة الخارجية لمصر منذ عشرات السنين، واعتبارها جزءا متأصلا من الرؤية المصرية الداعمة لفلسطين عبر تاريخها.

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وأكد "عريبي"، في بيان له، أن مبادرة الرئيس السيسي بتكثيف التنسيق والتشاور مع قادة ورؤساء العالم ضرورية للتوصل السريع لحلول تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، وتضع حدا للأزمة المتنامية، وعدم التصعيد لأوضاع أكثر خطورة مما يعرض حياة المدنيين للمخاطر وإزهاق المزيد من الأرواح، واستمرار سلسال الدعم والعنف والخراب.

توحيد كل الجهود الدولية من أجل تجنيب المنطقة الكثير من النتائج السلبية

ولفت إلى أن الاتصالات الدولية القائمة الآن تستهدف توحيد كل الجهود الدولية من أجل تجنيب المنطقة الكثير من النتائج السلبية المدوية التي ستزيد من حدة الاضطرابات والتوترات، خاصة في ظل مجابهة المنطقة تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تقتضي في الحال لتوحيد وتضافر الجهود للدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل، والتنديد بضرورة تطبيق أحكام القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية الخاصة بحل الدولتين، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القضية الفلسطينية ستظل ثائرة في وجدان كل مصرى وعربي، وستظل حقوق الشعب الفلسطيني النداء الأول والأخيرة لمصر في كل المحافل الدولية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه وقف انتهاكات سلطات الاحتلال في حق الإنسانية.

النائب محمد عريبي مستقبل وطن مجلس الشيوخ الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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