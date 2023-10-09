رئيس النواب يؤكد ضرورة حشد تحرك سياسى عربى لدعم الشعب الفلسطينى

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر مجلس النواب روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

في مُستهل اللقاء، استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ضوء التصعيد الدائر حاليًا في قطاع غزة، داعيًا إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

تحرك سياسي

من جانبه، أكد جبالي اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مُستعرضًا الجهود المصرية المُكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي.