الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس النواب يؤكد ضرورة حشد تحرك سياسى عربى لدعم الشعب الفلسطينى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر مجلس النواب روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

في مُستهل اللقاء، استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ضوء التصعيد الدائر حاليًا في قطاع غزة، داعيًا إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

تحرك سياسي

من جانبه، أكد جبالي اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مُستعرضًا الجهود المصرية المُكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي.

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الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب لمجلس الوطني الفلسطيني الأراضي الفلسطينية قطاع غزة

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