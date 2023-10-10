الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهيئة الدولية لدعم فلسطين: محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف غدًا

محطة كهرباء غزة
محطة كهرباء غزة

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، الدكتور صلاح عبدالعاطي، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس، اليوم الثلاثاء، أن محطة الكهرباء في قطاع غزة باتت مهددة بالتوقف غدًا إن لم يصل الوقود اللازم، حيث دمر الاحتلال البنية التحتية وشبكات المياه والصرف في قطاع غزة بنسبة كبيرة للغاية.

وناشد عبدالعاطي بفتح ممر إنساني لضمان إدخال الأطباء في ظل ارتفاع أعداد المصابين بقطاع غزة، بجانب أن الأونروا باتت عاجزة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين واستيعاب النازحين.

وشدد رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني على ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، للنظر في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

غزة الإحتلال الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني قطاع غزة اللاجئين الفلسطينيين أونروا

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