الرئيس السيسى يوجه التحية لأهالى طلاب أكاديمية الشرطة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى أهالي خريجى أكاديمية الشرطة لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، وذلك قبل بدء فعاليات حفل التخرج.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة.

أداء عرض عسكري خلال الحفل

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.