الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم تدريبا دوليا لـ8 دول بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية

أعضاء الوفد في مركز
أعضاء الوفد في مركز البحوث

شهد مركز البحوث الزراعية وهيئة الطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاون مشترك بناء علي توجيهات  الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الدكتور خالد جاد وكيل المعهد المحاصيل للارشاد والتدريب  والدكتور رأفت النمكي رئيس بحوث بقسم الارز.

تدريب دولي

 وقد تم تنفيذ برنامج تدريب دولي بمعهد المحاصيل الحقلية وبمركز تدريب الارز ضم   18 زائر باحث من 8 دول عربية وهى السعودية والكويت والعراق واليمن والاردن وسوريا وعمان ولبنان. 

 وفي هذا الإطار قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على أهم التقنيات الحديثة والمتقدمة في مجال تحسين محاصيل الحبوب والخضر والاستفادة أيضا من الخبرات المصرية في المجالات البحثية المختلفة وتبادل الخبرات ما بين اعضاء الوفد وكذلك مع الباحثين المصريين  .

بحوث الأرز

واضاف خليل ان  أعضاء الوفد قاموا  بزيارة مركز البحوث والتدريب فى الأرز وكذلك البرامج البحثية المختلفة بمحطة البحوث الزراعية بسخا. حيث زار الوفد المزرعة البحثية لقسم بحوث الأرز وكذلك المعامل والصوب المختلفة وأبدى أعضاء الوفد أعجابهم الشديد بالمستوى الرائع للبرنامج البحثى لبرنامج بحوث الارز والتعاون القائم بين المكونات البحثية المختلفة وكذلك  والكفاءات البحثية العالية للباحثين المصريين. 

كما زار أعضاء الوفد  البرامج البحثية للمحاصيل البقولية ومحاصيل العلف والقطن. أيضاكما  تم زيارة البرنامج الوطنى لأنتاج بذور الخضر كما تم زيارة مركز التلقيح الصناعى بمحطة بحوث سخا حيث أبدى أعضاء  الوفد إعجابهم بالمجهود الرائع الذى يبدله الباحثين المصريين فى توفير البذور الهجينية للمزارعين والسوق المحلية.
وفي  الأسبوع الثانى: قام الوفد بزيارة مركز البحوث الزراعية بالجيزة حيث تم زيارة الأقسام المختلفة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية. أيضا حيث  تم زيارة المعمل المركز لبحوث النخيل حيث تم عرض الأنشطة المختلفة للمعمل وأستخدام تقنية زراعة الأنسجة فى توفير شتلات النخيل للأنواع المختلفة. أيضا وتم ايضا زيارة معهد بحوث الهندسة الوراثية حيث تم أستعراض استخدام التقنيات الحديثة والباي توكنولوجى فى مجال تحسين المحاصيل المختلفة. كما قام الوفد بزيارة قسم النباتات الطبية والعطرية وفي ختام الزيارة اشاد الضيوف بالبرامج البحثية والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية الذي يخدم البحث العلمي في مصر والدول العربية وخاصة معهد المحاصيل الحقلية بكل برامجة البحثية المختلفة

الزراعة تنظم تدريب دولي لثمانية دول بالتعاون هيئة الطاقة

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