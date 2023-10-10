"صحة سيوة" للمواطنين: تطعيمات طلاب المدارس أمنة وضرورية

قالت الإدارة الصحية بسيوة في محافظة مطروح، إنه مع بداية كل عام دراسي جديد تنتشر الشائعات الخاصة بتطعيم الطلاب في المدارس، موضحة أنه انتشرت في الساعات الأخيرة بعض الشائعات في ذلك الشأن.

-مصر خالية من مرض شلل الأطفال

وطالبت الإدارة الصحية بسيوة بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة على أن التطعيمات التي تُقدمها وزارة الصحة على مستوى جميع منشآتها الصحية "آمنة" وضرورية للوقاية من الأمراض المُعدية، بعد أن أصبحت مصر خالية من مرض شلل الأطفال بفضل الله ثم التطعيم ضد المرض، وتقوم وزارة الصحة بعمل حملات التطعيم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال بجانب التطعيمات الروتينية.

_التطعيم ضد مرض "الالتهاب السحائي"

واوضحت الإدارة الصحية بسيوة أن القطاع الوقائي سيقوم بتطعيم الأطفال من عُمر يوم وحتى ١٥ عاما بالإضافة لتطعيم المسافرين وتطعيمات أخرى وتشمل التطعيمات التي يتم تقديمها في المدارس التطعيم ضد مرض "الالتهاب السحائي" وهو (نوع من العدوى والالتهاب، يصيبان السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاغي)، ويتم إعطائه للطلاب في الصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف البيان، أنه يتم أيضا تطعيم الطلاب "تطعيم الثنائي" وهو تطعيم ضد الدفتريا والتيتانوس ويتم إعطائه للطلاب في الصفين الثاني والرابع ويعطي مناعة لأكثر من عشر سنوات وتعمل التطعيمات على حماية الطلاب من الإصابة بهذه الأمراض المُعدية وقد تحدث آثار جانبية بسيطة وعادية جدًا بعد أخذ التطعيم مثل احمرار أو تورم مكان التطعيم "الحقنة" أو ارتفاع درجة الحرارة.

_الإدارة الصحية تناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات

وناشدت الإدارة الصحية بسيوة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والحرص على إعطاء التطعيم للاطفال ومساعدة الفرق الطبية المُقدمة للخدمة الصحية لرفع المناعه لدى المجتمع مع ضرورة التأكد من أن القائم بالمرور يتبع الإدارة الصحية ومعه خطاب مختوم ومعتمد من مدير الإدارة أو التواصل علي الهاتف 01008338886 للتأكد من ذلك.