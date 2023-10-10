الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انتشارها على "تيك توك".. استشارى تغذية يحذر من حلوى "الموت الأسود"

حلوى الموت الأسود
حلوى الموت الأسود

حذر الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من حلوى "الموت الأسود" المنتشرة بين مستخدمي "التيك توك"، قائلًا: "إنها عبارة عن طبقة خارجية تتكون من نكهة الليمون، وعليها بعض السكر وبعض الجلوكوز، ومركزها مكون من حمض الماليك وحمض الستريك،  بتركيز عال جدًا، وبها جزء شبه المشروبات الغازية". 

أضرار حلوى "الموت الأسود" 

وأضاف الدكتور عماد فهمي، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية "cbc"، أن الجزء الحامضي من أجل أن يذوب في الفم يستغرق 20 ثانية، وفيها ينشف الريق وتكون كمية اللعاب كبيرة جدًا، تجعل الطفل والكبير لا يستطيع أخذ نفسه.

وأوضح أن هذه الحلوى تحتوي على مواد حافظة ومكسبات طعم ولون، وهو ما تؤدي إلى الحساسية وفرط الحركة في الأطفال، بالإضافة إلى مشاكل سلوكية في الأطفال الذين يستخدمونها. 

 

الدكتور عماد فهمي حلوى الموت الأسود أخصائي تغذية تيك توك برنامج من مصر

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