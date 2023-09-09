السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشارى تغذية: 4 علامات توضح أن سمك "الماكريل" غير صالح للاستهلاك

سمك الماكريل
سمك الماكريل

أوضح الدكتور محمد حلمي، استشاري تغذية علاجية، كيفية التعرف على سمك "الماكريل" المسمم، قائلا إن هناك عدة علامات توضح أن السمكة غير صالحة للاستخدام الآدمي. 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن أول شيء هو عين السمكة فهي دائمًا يكون لونها أزرق وتلمع، وإذا وجد عليها شيء مثل اللعاب فمعنى ذلك أنه تم اصطيادها منذ أيام، أما لو كانت بها نقطة حمراء فمعنى ذلك أن السمكة أصيبت بنزيف قبل موتها وتكون بذلك غير صالحة للاستهلاك.

لون الخياشيم يكشف عن السمك الفاسد

وتابع أن الخياشيم لونها يكون وردي ومعناه أنه تم اصطيادها حديثًا، أما لو كانت باللون الأحمر فمعنى ذلك أنه تم اصطيادها وتجميدها منذ أيام، أما الخياشيم السوداء فمعناه أنها غير صالحة تمامًا للاستخدام.

وأشار إلى أن العلامة الثالثة، هي أن تكون السمكة غير مشدودة "مش ماسكة نفسها"، والعلامة الرابعة هي رائحة السمك. 

استشاري تغذية سمك الماكريل علامات للاستخدام الآدامي الخياشيم السمك الفاسد

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