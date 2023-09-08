ليس "الماكريل" اليابانى وحده.. أنواع أسماك لا تقترب منها

في عالمنا المعاصر، تزداد الحاجة إلى الاهتمام بالغذاء الصحي والمفيد للجسم والروح، ومن بين المصادر الغذائية التي تلبي هذه الحاجة، تبرز الأسماك بفوائدها العديدة والمتنوعة، فالأسماك تحتوي على بروتينات وأحماض دهنية وفيتامينات ومعادن تساهم في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.



لكن هل كل أنواع الأسماك مفيد وآمن؟ هل توجد أنواع من الأسماك تشكل خطرًا على صحة المستهلك؟ هل توجد أنواع من الأسماك تحتوي على مواد سامة أو ملوثة أو مسببة للأمراض؟ ذلك ما نجيب عنه في السطور التالية، من خلال عرض بعض الأنواع الشائعة من الأسماك التي يحذر من تناولها في مصر، والتي قد تحمل مواد سامة أو ملوثة أو مسببة للأمراض.

سمك الماكريل الياباني

سمك الماكريل الياباني هو نوع من الأسماك البحرية التي تعيش في المحيط الهادئ والهندي والبحر الأحمر. يتميز هذا السمك بلونه الفضي وخطوطه الزرقاء على جانبيه، يصل طوله إلى 50 سم ووزنه إلى 1.5 كغ، يستخدم هذا السمك في الطبخ والتجفيف والتدخين في بعض الدول، لكنه يشكل خطرًا على صحة المستهلك في مصر.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة عين شمس عام 2019، فإن سمك الماكريل الياباني يحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة مثل الزئبق والكادميوم والرصاص، التي تتجاوز المستوى المسموح به دوليًا.

هذه المعادن تتراكم في أعضاء الجسم وتسبب تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي والدورة الدموية والكلى والكبد والجهاز التناسلي، كما أن هذه المعادن قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطانات والخلل في التطور الجنيني.

سمك الأرنب

سمك الأرنب هو نوع من الأسماك المائية التي تعيش في المحيطات والبحار المدارية وشبه المدارية. يتميز هذا السمك بشكله المستدير وفمه الصغير وزعانفه المشوكة، يصل طوله إلى 40 سم ووزنه إلى 1 كيلوجرام. يستخدم هذا السمك في بعض المطابخ كغذاء، لكنه يشكل خطرًا على صحة المستهلك في مصر.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة القاهرة عام 2018، فإن سمك الأرنب يحتوي على نسب عالية من السيجواتوكسين، وهو سم نباتي ينتقل إلى الأسماك عن طريق تناولها للطحالب التي تحتوي عليه.

هذا السم يسبب متلازمة التسمم بالسيجواتوكسين، وهي حالة تتمثل في ظهور أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال والصداع والدوخة والتعرق والحكة والتنميل والألم في الفم والأطراف، كما أن هذا السم قد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويسبب الهلوسة والضعف والشلل.

سمك الديكابترس

سمك الديكابترس يُعد نوعًا من الأسماك البحرية التي تعيش في المحيطات والبحار المدارية وشبه المدارية، يتميز هذا السمك بشكله الأسطواني ولونه الفضي وخطوطه الزرقاء أو الخضراء على جانبيه، يصل طوله إلى 60 سم ووزنه إلى 2 كغ. يستخدم هذا السمك في بعض المطابخ كغذاء، لكنه يشكل خطرًا على صحة المستهلك في مصر.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة المنصورة عام 2020، فإن سمك الديكابترس يحتوي على نسب عالية من بكتيريا إشيريشيا كولاي (E. coli)، وهي بكتيريا تنتقل إلى الأسماك عن طريق تلوث الماء بالفضلات أو التخلص من مخلفات الأسماك.

هذه البكتيريا تسبب متلازمة التسمم بإشيرشية كولاى، وهي حالة تتمثل في ظهور أعراض مثل الإسهال والغثيان والقيء والتشنجات والحمى، كما أن هذه البكتيريا قد تؤدي إلى حدوث التهابات في المسالك البولية أو في الدم أو في الأعضاء الداخلية.