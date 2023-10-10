"السياحة": الحجوزات مستمرة على عروس الأبيض المتوسط ولا تأثير لواقعة عمود السوارى

قال عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية، أن الحجوزات السياحية والتدفقات مستمرة على محافظة الإسكندريه وزيارة عمود السواري الذي يعد من أشهر مزارات المحافظة.

وأضاف "عبد الوهاب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن منطقة عمود السوارى استقبلت اليوم نحو 4 أتوبيسات سياحية لزيارة المزارات السياحية بالإسكندريه من جنسيات متعددة.

وأشار إلى أن أكثر الجنسيات التي وفدت إلى عروس البحر المتوسط اليوم هم الأمريكان والألمان والفرنسيين والذين يعتبروا من أكثر الجنسيات تدفقًا على الإسكندرية، موضحًا أن أعداد السائحين الإسرائيليين الذين يتوافدون على مصر لا يمثلوا أكثر من 2% بالحركة السياحية التي تأتي إلى مصر، كما أن تركيزهم الأكبر يكون على المحافظات الحدودية أكثر.

من جانبه، قال رامي فايز الخبير السياحي، ونائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن السائحين الوافدين الينا يثنون على الشعب المصري بأنه ودود ويرحب بضيوفه.

وأوضح أن السائحين المتواجدين أمانة في اعنقنا حتى يعودوا إلى بلدهم مرة أخرى، وطوال تواجدهم بالأراضى المصرية يحصلون على حسن المعاملة من جانبنا، وتقدم لهم أفضل الخدمات طالما أتوا إلينا بطريقة شرعية وحصلوا على تأشيرة الدخول بشكل شرعي، وملتزمين بالضوابط والقوانيين المصرية، مشددًا على أن دور كل فرد بالمجتمع المحافظة عليهم لنقل صورة إيجابية عن مصر بالخارج لدعم القطاع السياحي المصري الذي يدعم الاقتصاد القومي.