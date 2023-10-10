الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة": الحجوزات مستمرة على عروس الأبيض المتوسط ولا تأثير لواقعة عمود السوارى

توافد السائحين على
توافد السائحين على عمود السوارى

قال عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية، أن الحجوزات السياحية والتدفقات مستمرة على محافظة  الإسكندريه وزيارة عمود السواري الذي يعد من أشهر مزارات المحافظة.

وأضاف "عبد الوهاب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن منطقة عمود السوارى استقبلت اليوم نحو 4 أتوبيسات سياحية لزيارة المزارات السياحية بالإسكندريه من جنسيات متعددة.

وأشار إلى  أن أكثر الجنسيات التي وفدت إلى عروس البحر المتوسط اليوم هم الأمريكان والألمان والفرنسيين والذين يعتبروا من أكثر الجنسيات تدفقًا على الإسكندرية، موضحًا أن أعداد السائحين الإسرائيليين الذين يتوافدون على مصر لا يمثلوا أكثر من 2% بالحركة السياحية التي تأتي إلى مصر، كما أن تركيزهم الأكبر يكون على المحافظات الحدودية أكثر.

من جانبه، قال رامي فايز الخبير السياحي، ونائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن السائحين الوافدين الينا يثنون على الشعب المصري بأنه ودود ويرحب بضيوفه.

وأوضح أن السائحين المتواجدين أمانة في اعنقنا حتى يعودوا إلى بلدهم مرة أخرى، وطوال تواجدهم بالأراضى المصرية يحصلون على حسن المعاملة من جانبنا، وتقدم لهم أفضل الخدمات طالما أتوا إلينا بطريقة شرعية وحصلوا على تأشيرة الدخول بشكل شرعي، وملتزمين بالضوابط والقوانيين المصرية، مشددًا على أن دور كل فرد بالمجتمع المحافظة عليهم لنقل صورة إيجابية عن مصر بالخارج لدعم القطاع السياحي المصري الذي يدعم الاقتصاد القومي.

مزار عمود السواري عمود السواري الإسكندرية سياحة مصر

مواد متعلقة

مصدر أمنى: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

الأكثر قراءة

عاجل.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية: ندرس ضم المزيد من السلع إلى مبادرة خفض الأسعار

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

عاجل.. بيان أمريكى أوروبى: ندعم إسرائيل ونعترف بطموحات الشعب الفلسطينى المشروعة

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى مصر

بيان أوروبى أمريكى يطالب إيران بعدم توسيع النزاع فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة