الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: حادث الإسكندرية قيد التحقيقات وكل المعلومات حول الحادث مجرد تكهنات

حادث الإسكندرية
حادث الإسكندرية

كشف مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من الإسكندرية، آخر مستجدات الموقف الأمني بعد إطلاق شرطي مصري الرصاص على اثنين من السائحين الإسرائيليين بصحبة مرشد سياحي مصري في منطقة عمود السواري الأثرية.

وقال مراسل القناة، إن ما تم تداوله من معلومات على مدار اليوم ما هي إلا تكهنات أو توقعات، لأن الجهات المعنية بالتحقيقات، لم تدل أي تفاصيل عن الحادث وأسبابه.

وأضاف: "تم احتجاز مرتكب الحادث، وجار التحقيق معه، لذلك فإن أي تفاصيل عن أسباب ذلك الحادث لا تزال قيد التحقيق، وسيتم إعلانها فور الانتهاء من التحقيقات مع مرتكب الحادث".

وتابع: "الحادث لم يؤثر على حركة السير وطبيعة الحياة في منطقة الحادث، وهي منطقة سياحية بطبيعتها، ولم يؤثر على حركة السياحة بشكل عام التي شهدت قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية".

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