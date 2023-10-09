الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

جريدة الدستور

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقريرًا نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت "واي نت" بأن وزير المخابرات المصري اتصل برئيس الوزراء قبل 10 أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس وحذره من "شيء غير عادي من اتجاه غزة".

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء عن مسئول كبير في المخابرات المصرية، أن إسرائيل "تجاهلت التحذيرات بشأن ما كان على وشك الحدوث في غزة"، مضيفًا أنه رغم  الرسالة التي نقلتها، ركزت إسرائيل على الوضع في الضفة الغربية وقللت من أهمية التهديد القادم من غزة.

وتحذر مصر إسرائيل دائمًا من تداعيات أفعالها، وتؤكد مصر مساندتها دائمًا للقضية الفلسطينية.

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