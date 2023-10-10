الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر كيلو السكر اليوم للمستهلك بعد قرار تخفيض الأسعار

السكر
السكر

شهد سعر السكر اليوم، تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الطن للسكر السائب نحو 30500 جنيه بتراجع قدره 2000 جنيه عن أسعار أمس الأحد، وسجل سعر طن السكر المعبأ 33 ألف جنيه متراجعًا من 34.5 ألف جنيه، يوم السبت الماضي.

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سعر السكر اليوم الإثنين

وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الإثنين بالأسواق، ما يزيد على 36 جنيهًا، إلا أنه من المتوقع أن يشهد سعر الكيلو للمستهلك تراجعًا بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل، بخفض أسعار السلع ما بين 15% إلى 25%، وعلى رأسها السكر والألبان والدواجن والجبن والعدس؛ لأنها تعتبر سلعًا أساسية لا يستغني عنها أي بيت مصري، على نحو يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

دور وزارة التموين والتجارة الداخلية

وقد قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، بحيث لا تقل عن 6 أشهر، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على أن يتم تعظيم عملية زيادة إنتاج السكر من خلال هيئة السلع التموينية، وشركة السكر والصناعات التكميلية، والفيوم لصناعة السكر، والدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التي تتبع في ملكيتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وشركة الدلتا للسكر.

اجتماعات الحكومة

وتناقش الحكومة إسبوعيًا سبل وآليات خفض أسعار السلع الأساسية تيسيرًا على المواطنين وتنفيذًا لتعليمات توجيهات القيادة السياسية، بتوفير حياة أفضل لهم، والاستجابة لمطالب المواطنين بتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع بداية موسم العام الدراسي الجديد، واقتراب فصل الشتاء، حيث تزداد الحاجة لتلك السلع، بشكل أكبر من فصول الصيف والإجازات.

سعر السكر اليوم سعر الطن السكر المعبأ سعر الكيلو حياة المواطنين

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