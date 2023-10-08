الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

جريدة الدستور

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، غدًا، لإعلان نتائج مبادرة خفض أسعار السلع، في بشرى يزفها للشعب المصري.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه يجرى الآن خفض أسعار بعض السلع خلال الساعات الأخيرة الماضية مثل السكر بانخفاض 7 جنيهات، لافتًا إلى أنه سينخفض سعر كيلو السكر غدًا بحوالي 11 جنيهًا.

وأضاف موسى: "هناك 9 سلع، سيعلن عنها غدًا بخفض سعرها منها الزيت والمكرونة والأرز والسكر، مرددًا: "الحكومة منامتش خلال الأيام الماضية، وشكرًا جزيلًا يا دكتور مصطفى على كل تلك الجهود".

ووجه موسى الشكر والامتنان للرئيس السيسي، نظرًا لتوجيهاته المستمرة بخفض الأسعار للمواطنين، واهتمامه بصوت المواطن، واهتمامات المواطن".

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