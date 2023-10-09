الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على حجم الديون عالميا؟.. اقتصادي يوضح

الفائدة
الفائدة

كشف الدكتور هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، عن تأثير ارتفاع أسعار  الفائدة والتضخم على حجم الديون عالميا. 

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن معهد التمويل الدولي نوه أن الدين العام العالمي سجل مستوى قياسي بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام الحالي، والذي من شأنه أن يقلل معدلات الاقتراض.

وأضاف أن الدين العالمي ارتفع بقيمة 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023، و100 تريليون دولار على مدار العقد الماضي.

وأشار إلى أن الدين العالمي يزداد في ظل تكاليف اقتراض عالية، موضحًا أن المقلق في كل هذه الأرقام هو نصيب الدول النامية والذي يتجاوز الـ100 تريليون دولار.

هيثم الجندي الفائدة اكسترا نيوز

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