محلل اقتصادى: الفيدرالى الأمريكى لن يرفع سعر الفائدة مرة ثانية

قال مازن سلهب، محلل اقتصادي، إنه يوجد ارتباط عكسي بين ارتفاع الأسهم وعوائد السندات الأمريكية، مؤكدًا أنه عندما يتم رفع العوائد يكون هناك بيع في السندات وعند بيعها الاقتصاديون يتوقعون نموا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطبع مليارات الدولارات وتستدين المليارات ولا تجد من يشتري سنداتها.

السندات طويلة الأجل تعاني أكثر من القصيرة

وتابع أننا وصلنا للقمة التاريخية لأن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة انتهى حتى وإن حدث في الشهر المقبل فإننا بتنا قريبين من التراجع في هذه الفوائد والواضح أن السندات الطويلة تعاني أكثر من القصيرة الأجل والمخاطر فيها أكثر وربما يبدأ بيع هذه العوائد في وقت قريب جدًا.

وأشار إلى أنه عندما يتم سحب السيولة من أسواق الأسهم تذهب للأصول الأكثر أمانًا هناك بيع للأسهم وشراء للدولار الأمريكي، مؤكدًا أنه لا يتوقع أزمة في الوقت الحالي.