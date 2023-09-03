الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوظائف والبطالة.. هل تغير سياسة الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة؟

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

رد المحلل الاقتصادي الدكتور عاصم منصور على سؤال حول ما إذا كانت سياسة الفيدرالي الأمريكي ستغير أسعار الفائدة.

قال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الولايات المتحدة عززت ودعمت من التوقعات في بقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة الحالية بنسبة 5.5%.

أضاف أنه من المتوقع في اجتماع سبتمبر للفيدرالي الأمريكي أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة؛ حفاظًا على الوظائف ونسب البطالة في الولايات المتحدة.

أشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي قام بالفعل برفع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة جداً خلال العامين الماضيين، بربع نقطة وخمس نقط، لكن الأسواق لا تتحمل ذلك، فلا بد من التمهل قبل اتخاذ رفع الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي المحلل الاقتصادي عاصم منصور اكسترا نيوز الولايات المتحدة الامريكية

مواد متعلقة

"ابدأ" تتعاون مع "ناس" و"تأهيل" لتطوير مدارس الوطنية للعلوم التقنية

"إكسترا نيوز": جلسات الحوار الوطنى تشريح لبنيان الحياة الحزبية المصرية

محمد ممدوح عن فيلم "وش فى وش": أى مشكلة زوجية هتخلص بهذه الطريقة

"750 ألف زائر".. معرض رمسيس وذهب الفراعنة يحقق نجاحًا جماهيريًا فى باريس

الأكاديمية العربية: مشروعاتنا فى العلمين تكفل الاستدامة والعمل بالمدينة طوال العام

شريف فاروق: البريد المصري شهد تطورات كبيرة وتقدم أكثر من 35 مركزا عالميا

بعد الانضمام للبريكس.. "التنمية الصناعية": مصر أصبحت واجهة قوية للاستثمار

"قانون الأحزاب".. تفاصيل المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

مكتشف محمد صلاح يكشف عن رأيه فى انتقال "مو" لاتحاد جدة

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

كنز مصرى فى وسط البلد

"جلوبال" الإماراتية تستحوذ على 30% من "الشرقية للدخان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)