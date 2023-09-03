الوظائف والبطالة.. هل تغير سياسة الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة؟

رد المحلل الاقتصادي الدكتور عاصم منصور على سؤال حول ما إذا كانت سياسة الفيدرالي الأمريكي ستغير أسعار الفائدة.

قال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الولايات المتحدة عززت ودعمت من التوقعات في بقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة الحالية بنسبة 5.5%.

أضاف أنه من المتوقع في اجتماع سبتمبر للفيدرالي الأمريكي أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة؛ حفاظًا على الوظائف ونسب البطالة في الولايات المتحدة.

أشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي قام بالفعل برفع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة جداً خلال العامين الماضيين، بربع نقطة وخمس نقط، لكن الأسواق لا تتحمل ذلك، فلا بد من التمهل قبل اتخاذ رفع الفائدة.