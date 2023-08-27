الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يستمر الفيدرالي في رفع الفائدة حتى نهاية 2023؟ خبير يوضح

الفيدرالي
الفيدرالي

كشف أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، عن هل يستمر الفيدرالي في رفع الفائدة حتى نهاية 2023.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مخاوف الركود في أكبر اقتصاد بالعالم ما زالت قائمة حتى نهاية العام.

وأضاف أن مع تباين مؤشرات الاقتصاد الأميركي، خصوصاً مع انكماش الناتج الصناعي في الأشهر الأخيرة، بعد أن كان أخذ في النمو من قبل، يظل هناك من يرى أن احتمالات الركود قائمة.

وأشار إلى أن ضعف النمو في التوظيف خلال الشهر الماضي يضاف إلى المؤشرات الأخرى التي تدل على تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي بعد القوة الواضحة التي أظهرها مطلع العام.

وأوضح أنه مع ذلك لا يمكن اعتبار هذا التباطؤ في نمو سوق العمل كافياً لكي يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة.

الركود المحلل الاقتصادي أحمد نجم اكسترا نيوز

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