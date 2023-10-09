موريتانى للذهاب وكونغولى للإياب.. «كاف» يعلن عن أسماء حكام مباراتى الأهلى وسيمبا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن أسماء حكام مباراتي الأهلي وسيمبا التنزاني، بالدوري الإفريقي "السوبر ليج".

وقرر «كاف» إسناد مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، إلى الحكم الموريتانى داحان بيده، ويعاونه ديمبينانينانا أندرياتايناريفالو مساعد أول، وجونثان كوفي مساعد ثان، وعيسي سي حكمًا رابعًا، ولحلو بن براهيم حكم تقنية فيديو، ودانييل لاريا مساعدًا له.

بينما يقود مباراة الإياب حكم الساحة الكونغولي جاك ندالا، وحكم مساعد أول جيرسون مارتينيز، وحكم مساعد ثان أرسينو مارينجولا، وحكم رابع ميسي موفوتو، وحكما الفيديو عادل زوراق وحمزة الفارق.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي "السوبر ليج"

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى تمام السادسة مساءً، الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على الملعب الوطني مكايا "بدار السلام"، فى إطار منافسات دور ربع نهائي دوري السوبر ليج (الدوري الإفريقي).

بينما تقام مواجهة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في إطار إياب ربع نهائي "السوبر ليج"، الدوري الإفريقي، يوم 24 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو الأنجولي، فى دور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بـ "السوبر ليج" الدوري الإفريقي

تنقل مباراتا الأهلي وسيمبا التنزاني، في ذهاب وإياب ربع نهائي "السوبر ليج" (الدوري الإفريقي)، عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، المالك الحصري والرسمي لكل مسابقات «كاف»، داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتعد بطولة "السوبر ليج" (الدوري الإفريقي)، هي الأولى تاريخيًا وأحداث بطولات الاتحاد الإفريقي «كاف»، خلال الموسم الجاري (2023/2024)، كما تعد الأولى أيضًا للمارد الأحمر، الذي يشارك في المسابقة القارية، بعد نتائج الفريق المميزة ووصوله لنهائيات دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية على مدار النسخ الأربعة الأخيرة، وحصد اللقب في 3 مناسبات أعوام 2020 في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك بقاضية محمد مجدي أفشة، و2021، وأخيرًا عام 2023، على حساب الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3/2).