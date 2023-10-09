بعد تزايد الإصابات.. كيف يفكر كولر فى مباراة سيمبا بالسوبر الإفريقي؟

يسابق الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الزمن من أجل تجهيز اللاعبين المصابين الذين غابوا عن أخر مشاركات في مباريات الفريق المحلية مثل محمود متولي وعمرو السولية وكريم نديفيد وكريم فؤاد وصلاح محسن وأمام عاشور.

عقد كولر جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لوضع خطة لاستعادة اللاعبين المصابين قبل مواجهة سيمبا التنزاني في افتتاح النسخة الأولي من الدوري الأفريقي.

وكشف مصدر مسئول أن طبيب الفريق قدم تقريره إلي المدير الفني أن كريم نيدفيد وصلاح محسن ورامي ربيعة سوف يعودون للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل وإنهم جاهزون للمشاركة في مواجهة سيمبا إذا ما احتاج الجهاز الفني لجهودهم.

وأضاف المصدر أن الدكتور قال إن كريم فؤاد لاعب الفريق تعرض لشد في العضلة الضامة أثناء مشاركته في أحد التدريبات وأن اللاعب بدأ في تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الجارية للتخلص من الإصابة وسوف يغيب فترة تستمر عشرة أيام..

وأشار المصدر إلى أن محمود كهربا جاهز بشكل كامل للمشاركة في المباريات بعد أن تعافي من الكدمة التي تعرض لها قبل مواجهة الإسماعيلي.

وأوضح المصدر أن كولر سوف يعيد النظر في مستوي بعض اللاعبين العائدين من الإصابة خلال التدريبات بعد منح الفريق راحة لمدة 5 أيام عقب تخطي عقبة الإسماعيلي بثلاثية أهداف مقابل هدف.

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر

وتشارك 8 أندية في بطولة الدوري الأفريقي دوري السوبر الأفريقي تم تقسيمها إلى تصنيفين الأول حسب التصنيف: الأهلي والترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا .

وفرق التصنيف الثاني: إنيمبا النيجيري مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأتلتيكو بيترو دي لواندا الأنجولي، وسيمبا الرياضي التنزاني.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قد أعلن تغيير اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي لتكون الدوري الأفريقي لكرة القدم حتى لا تتعارض مع البطولة الأوروبية الجديدة دوري السوبر الأوروبي.

قرر كاف إقامة المباراة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر الأفريقي يوم 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا بين فريق سيمبا التنزاني ضد الفريق الذي ستسفر عنه القرعة.

وتعد هذه النسخة من دوري السوبر الأفريقي تجريبية وتقام على مدار أربعة أسابيع تبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام بتنزانيا.