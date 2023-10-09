بطول 5 كم وعرض 7 م.. "الغضبان" يتفقد رفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي الحالي في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة، والذي يبدأ من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت اشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد)، في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد بطول 5 كم وعرض 7 م.

رافقه خلال الجولة، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ورئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء اللواء وائل مصطفى، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

وأوضح أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، و عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالطريق، مشيرا أن الأعمال قاربت على الانتهاء.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وانشاء ورصف طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير ممشى « ديليسبس السياحي»، بحي الشرق وذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع السياحي بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام الأستاذ ومحمد فواز رئيس حي الشرق، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية.

رفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة

رفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة

رفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة

رفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة

رفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة

رفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة