الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة مطروح يشهد حفل كلية الآثار واللغات لاستقبال طلابها الجدد والقدامى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، حفل كلية الآثار واللغات لاستقبال طلابها الجدد والقدامى، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، والدكتور أسامة رسلان القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب.

 

توفير سبل الرعاية لكافة الطلاب

 

وأعرب الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح عن سعادته باستقبال الطلاب الجدد، وانضمامهم إلى أسرة الجامعة مرحبًا بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية لكافة الطلاب.

انتصارات السادس من أكتوبر

 

وأكد رئيس جامعة مطروح إننا في شهر الانتصارات والعزة والكرامة، وأن انتصارات السادس من أكتوبر، تمثل رمزًا لصمود الشعب المصري العظيم وصلابة قواته المسلحة، حيث سطر الجيش المصري ملحمة عسكرية عظيمة أبهرت العالم أجمع، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار.

اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مغربي أننا نحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر الذي شكل نقطة تحول تاريخية في مصر والعالم العربي، لنتذكر بفخر تضحيات الشهداء وبطولات جنودنا والاعتزاز بما حققه جيشنا الباسل، داعيًا الطلاب أن يستلهموا من تلك الحقبة التاريخية قوة الإرادة وروح العمل الجماعي.

جدير بالذكر أن فقرات الحفل بدأت بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر، كما تضمنت الاحتفالية فقرات غنائية وإلقاء.

حفل كلية الآثار واللغات

حفل كلية الآثار واللغات
حفل كلية الآثار واللغات
حفل كلية الآثار واللغات
حفل كلية الآثار واللغات
حفل كلية الآثار واللغات
حفل كلية الآثار واللغات
حفل كلية الآثار واللغات
حفل كلية الآثار واللغات
جامعة مطروح رئيس جامعة مطروح كلية الآثار واللغات مطروح الطلاب الجدد

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