الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عُقبة يكشف دلالة حصول مصر على “المستوى الذهبي” بمسار القضاء على "فيروس سي"

أشرف عقبة
أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، إن حصول مصر على “المستوى الذهبي” بمسار القضاء على فيروس سي يعطيها حقها في قدرتها على التخلص من هذا المرض اللعين.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنجاز الذي قامت به مصر كان فى أعداد المرضى الكثيرة جدا فى المعاناة من الالتهاب الكبدي، وشفائهم بعد ذلك.

عقبة: مصر تتخذ كل الإجراءات لمنع حدوث إصابات جديدة

وأوضح رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، أن مصر تتخذ كل الإجراءات لمنع حدوث إصابات جديدة من هذا الفيروس، لافتا إلى أن مصر تستحق بالفعل هذا التقدير الدولي لتخلصها من الفيروس في فترة محددة. 

رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا الدكتور أشرف عقبة مصر التهاب الكبدي فيروس سي

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