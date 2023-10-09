الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشار الصحة العالمية: خلو مصر من فيروس "سي" إنجاز للعاملين في المجال الطبي

الدكتورجمال عصمت
الدكتورجمال عصمت

قال الدكتورجمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن تسليم مصر شهادة أول دولة في العالم خالية من فيروس سي، يوم تاريخي؛ لأنه لأول مرة في العصر الحديث تكون مصر الأولى على العالم في أي مجال من المجالات، معربًا عن سعادته أن يكون هذا الإنجاز في المجال الطبي.

تسليم مصر شهادة كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" اليوم الإثنين، إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت خطة أنه بحلول 2030، ستصل دول العالم لما وصلت إليه مصر في 2020، بأن يصبح العالم خاليا من فيروس سي.

ولفت إلى أن خلو مصر من فيروس سي بعدما كانت نسبة الإصابة بالفيروس فيها حوالي 22%، هو إنجاز يُحسب لكل العاملين في المجال الطبي، وكل المشاركين في حملات القضاء على الفيروس، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي كان لها النصيب الأكبر في القضاء على فيروس سي على مستوى مصر.

ونوه بأن البحث العلمي المكثف الذي قام به علماء مصر في مشكلة فيروس سي، والتعاون بين الجهات المختلفة وشركات الدواء المصرية التي أنتجت الأدوية التي لها نفس كفاءة الأدوية الأجنبية بتخفيض أقل من 10% من سعر الأدوية الأجنبية، من أهم الخطوات التي قضت على الفيروس.

فيروس سي منظمة الصحة العالمية الفيروسات الكبدية خلو مصر من فيروس سي الصحة العالمية

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