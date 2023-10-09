لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023 ووسائل سداد فاتورة الاستهلاك

تحصد خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023 نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لرغبة الملايين من أصحاب عدادات الغاز المنزلي في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري هروبا من تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن الدفع في المواعيد المحددة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023

يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023 بشكل رقمي من خلال الموقع الرسمي للشركة petrotade للخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة petrotade للخدمات البترولية من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري من القائمة الرئيسية للموقع.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب العداد المنزلي المتعاقد مع الشركة.

تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض الفاتورة.

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للعداد المستعلم عليه.

مواعيد الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز

يستطيع الملايين من عملاء شركة petrotade للخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية استخدام الموقع الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري وذلك خلال الفترة من يوم 1 - 26 من كل شهر فيما يمكن سداد فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي خلال الفترة من يوم 1 - 30 من كل شهر وذلك حتى لا يقع العميل تحت وطأة الغرامات المالية التي تطبيق على المختلفين عن السداد في المواعيد المحددة.

وتنفذ شركة شركة petrotade للخدمات البترولية كافة توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تحويل كافة المعاملات المالية والسداد النقدي من خلال وسائل الدفع الرقمية المعتمدة وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين من كافة انحاء المحافظة.

وسائل سداد فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز

وفرت شركة petrotade للخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وسائل معتمدة لسداد الفواتير الشهرية وهى كما يلي:-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

ماكتب البريد المصري.

تطبيقات الدفع الرقمي (أمان، مصاري، ضامن، خدماتي، ممكن، فودافون كاش،…).

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

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