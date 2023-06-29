كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023.. في خطوات بسيطة

تعلن شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن بدء الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد، بداية من 1 يوليو 2023 ، على أن يتم سداد قيمة الاستهلاك الشهري للغاز عن الشهر الماضى فى نفس يوم الاستعلام ، وحتى نهاية الشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وتنشر «الدستور» خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لدى شركة بتروتريد.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع شركة بتروتريد على الإنترنت ، لزيارة موقع الشركة اضغط على هذا الرابط (شركة بتروتريد)

بعد الدخول على رابط الشركة ابحث عن قسم الخدمات المقدمة من بتروتريد، والذي غالبًا ما يتم العثور عليه في الصفحة الرئيسية للموقع.

ستجد أسفل عناوين أسئلة شائعة (رقم المشترك) ، قم بإدخال بيانات العقار كما هو موضح في الفاتورة السابقة، أو على شاشة عداد الغاز وهى رقم الشقة، ورقم العمارة، ورقم القطاع، ورقم المنطقة، والمحافظة، ثم قم بالضغط على كلمة (اعرض) ستظهر لك قيمة الاستهلاك للغاز المنزلي.

إذا لم تكن لديك حساب بالفعل، فيجب أن تقوم بإنشاء حساب جديد عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة.

بعد إكمال الخطوات السابقة، يجب أن تتمكن من رؤية فواتير الغاز الحالية الخاصة بك وتفاصيلها، بما في ذلك المبلغ المستحق والفترة المستخدمة وأي معلومات إضافية.

إذا كان لديك أي صعوبة أو استفسارات أثناء هذه العملية، يفضل التواصل مباشرة مع خدمة العملاء لشركة بتروتريد للحصول على المساعدة والدعم اللازمين.

كما أنه يمكنك سداد قيمة استهلاك الغاز الظاهر بفاتورة الاستهلاك، عن طريق فورى ، قم بإدخال رقم المشترك وستظهر القيمة الفعلية للسداد بعد اضافة رسوم التحصيل والسداد الالكتروني.

وسائل سداد فاتورة الغاز المنزلي

ويمكنك أيضا سداد فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي المنزلى عن طريق العديد من الوسائل المتاحة والتى وفرتها شركة بتروتريد لكافة العملاء، ومنها تطبيقات مصرفية وخدمية يتم السداد الالكتروني من خلالها لصالح شركة بتروتريد، ومنها تطبيقات «أمان، مصاري، ضامن، خدماتي، ممكن، فودافون كاش»، أو من خلال البنوك المصرية.

وتعمل شركة بتروتريد على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، وتوجيهات الدولة بشأن تحويل كافة المعاملات المالية والسداد النقدي إلى معاملات إلكترونية رقمية من خلال برنامج التحول الرقمي، مع اتاحة كافة الوسائل المصرفية والتطبيقات الإلكترونية، وتبسيط كافة هذه الإجراءات على المواطنين، وخاصة في التعاملات المالية مع الشركات الحكومية التابعة للدولة.