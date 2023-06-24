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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو

ارشيفية
ارشيفية

يستكمل عملاء شركات الغاز والمواطنين، خلال الساعات الماضية، دفع فاتورة الغاز الطبيعي، لشهر يونيو، بعد الاستعلام عن فاتورة الغاز، فيما يدفع المستفيدون الجدد اشتراك الغاز قبل بداية الشهر بنظام الشحن الإلكتروني أولًا وعلى أساس الشحن يتم تحديد الاستهلاك.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو

 

يقدم الدستور في هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يونيو  ٢٠٢٣ تسهيلًا على المواطنين وعملاء شركات قطاع الغاز، وتوفر شركات الغاز موقعًا إلكترونيًا للحصول على قيمة الاستهلاك، لمعرفة الاستهلاك الشهري من الغاز من خلال الرابط الالكتروني الخاص بالشركة، لذلك يجب على العملاء والمواطنين اتباع الخطوات الآتية:

  1. يجب الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز  https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
  2. اختيار المنطقة السكنية
  3. إدخال رقم اليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي
  4. الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة

وكشفت شركات الغاز عن أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو بالرقم القومي وسدادها أيضًا من خلال تطبيق بتروتريد على الهواتف المحمولة.

كما حددت شركة ناتجاس عدد خطوات للاستعلام عن فاتورة الغاز، وهى أولا: الدخول على موقع الشركة، واختيار المحافظة والمنطقة، ثانيا: إدخال بيانات القطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والتي تكون مدونة على العداد، وفي الفواتير القديمة، وإدخال رقم العداد، و ضغط على «استعراض الفواتير»، لمعرفة قيمة الفاتورة، ثم اضغط على إدخال قراءة الغاز في حالة الرغبة في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.

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طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو ووسائل الدفع الإلكتروني

فيما تواصل شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر يونيو  وذلك بداية الشهر حتى 20 أبريل بشكل إلكتروني توفيراً لوقت المواطن ولتخفيف العبء عليه.

طرق سداد فاتورة الغاز الكترونيًا 

يتيح موقع شركة بتروتريد سداد فاتورة الغاز الكترونيًا من خلال نفس الرابط السابق، ثم اختيار خدمات الغاز ، واضغط على سداد الفاتورة الكترونيًا، وادخل رقم المشترك بكتابة كافة البيانات الموجودة أمامك ، ثم تختار طريقة السداد الإلكتروني بإدخال كافة بيانات رقم الفيزا وقيمة الفاتورة التي ظهرت أمامك سابقًا.

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