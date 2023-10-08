الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد معرض "منتجات المرأة" والمعرض الخيري بمقر المجلس القومي للمرأة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، معرض "منتجات المرأة" بمقر المجلس القومي للمرأة والذي ينظمه المجلس القومي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لـ ١٥ عارضا، وذلك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتشجيع أرباب المشروعات من السيدات في إطار جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي للمرأة واحتفالا بالعيد القومي للمحافظة وذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية.

محافظ الغربية يشيد بتنوع المعروضات المقدمة وخاصة المشغولات اليدوية منها

وتفقد المحافظ معرض منتجات المرأة وأشاد بتنوع المعروضات المقدمة وخاصة المشغولات اليدوية منها، حيث يشمل المعرض كافة السلع من ملابس، منسوجات، مشغولات، إكسسوارات، عطور،منظفات،كروشية، بالإضافة الى أعمال التطريز يدوي، مكرميات،شموع،ديكوباج وجلود ولعل هذا ما يتميز به المعرض المعروضات اليدوية الخاصة به.

رحمى يؤكد على تشجيعه الدائم لعرض منتجات السيدات والشباب وفتح منافذ لهم لعرض منتجاتهم

ومن جانبه؛ أكد رحمي على تشجيعه الدائم لعرض منتجات السيدات والشباب وفتح منافذ لهم لعرض منتجاتهم، مشيرًا إلى أن التسويق لهذه المشروعات يعد واحد من أهم اتجاهات المحافظة في الفترة الحالية لرفع مستوى الدخل ومساعدة السيدات المعيلة والشباب في مقتبل حياتهم المهنية.

توفير ملابس أحذية وحقائب مدرسية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

كما تفقد رحمي المعرض الخيري للبيع بأسعار مخفضة بمقر المجلس القومي للمرأة أيضًا، حيث تم توفير ملابس،أحذية وحقائب مدرسية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير للمواطنين السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

المجلس القومي للمرأة جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة منتجات المرأة منسوجات

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