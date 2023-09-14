"القومي للمرأة" يبحث نتائج جهود المجلس والخطط المستقبلية

عقد المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور أعضائه وبمشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة جهود المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، إلى ان زيارة وفد مجموعة مؤسسة كرامة والتى تضم أكثر من 77 مؤسسة نسائية سودانية للمجلس، يهدف إلى الخروج بورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه المرأة السودانية وجدول زمنى للعمل على حلها.

تنمية الأسرة المصرية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى التقدم المحرز فى المشاغل والوحدات الانتاجية الخاصة بالمجلس، حيث بلغ عددهم 38 مشغل ووحدة انتاجية فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن المجلس يعمل على تنمية قدرات السيدات فى جنيع المحافظات على العديد من الحرف والصناعات ومنها إنتاج الحقائب المدرسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لتوزيعها على المستفيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علاوة على حقائب نورة لتوزيعها على الفتيات الملتحقات ببرنامج نورة.

العنف ضد المرأة

وناقش الاجتماع استعدادات لجان المجلس لحملة الـ 16 يوم، من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأة المزمع عقدها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وقدم الحضور خالص التهاني للسفيرة ندى دراز عضوة المجلس، على اعتمادها فى منصب القنصل العام لمصر لدى شيكاغو ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023.