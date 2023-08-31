"القومي للمرأة" ببني سويف ينظم أمسية الأسرة المصرية بقرية الهرم (صور)

أعلنت نرمين محمود نقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الخميس، تنفيذ فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بقرية الهرم التابعة لمركز الواسطى بحضور 600 من الرجال والسيدات والأطفال والتى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، بحضور المحاسب حمده راضي رئيس مدينة الواسطى وعضوات المجلس القومي للمرأة ببني سويف.

الأمسيات تشمل عروض فنية ثقافية

وأوضحت نرمين، أن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات على إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض، وتم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

تنفيذ فعاليات طرق الأبواب بلدي أمانة

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس نفذ فعاليات ثاني أيام الحملة الرابعة من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتي استهدفت 19 ألف 582 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة على التوازي بمراكز إهناسيا وببا وناصر وبني سويف بعدد 4 آلاف و250 زيارة.

الحملة لشرح دور المشروعات القومية الكبرى

وأكدت نرمين محمود، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث