للحصول على خصومات.. الأمن يكشف حقيقة "بوست" تقديم مطعم شهير لمواد غذائية فاسدة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة تعرض شخص وأسرته للتهديد داخل مطعم وتبين أنه يعتد نشر المنشورات للحصول على خصومات من المطاعم.

تعود الواقعة بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً ادعاء القائم على الصفحة بتعرضه وأسرته للتهديد من قِبل أشخاص "غير مُحددين"، محملاً مجموعة من المطاعم والمحال الشهيرة بالقاهرة المسئولية حال تعرضه للأذى مدعياً تقديم تلك المحال مواد غذائية ومُنتجات غير صالحة للاستهلاك ومُخالفاتهم للاشتراطات.

وبالفحص وبإستهداف المطاعم والمحال المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أية مخالفات وأن المنتجات صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقد وجه القائمين بالمطاعم المشار إليها محامياً وكيلاً عنهم واتهم المذكور بالتشهير بالمطاعم وابتزاز القائمين عليها.

تم ضبط القائم على النشر وبمواجهته اعترف بإدارة الحساب ونشره تلك الادعاءات لحصوله على بعض الخصومات من تلك المحلات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة.