الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة 4 أطنان مواد بترولية فى الأقصر

حبس
حبس

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، من ضبط سيارة نصف نقل قيادة (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبرفقته (عامل، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس شهرين فـى إحدى القضايا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة إسنا، محملة بكمية من المواد البترولية "سولار" بإجمالى 4 أطنان بدون مستندات.

وبمناقشتهما قررا تحصلهما على المضبوطات من محطة وقود كائنة بدائرة المركز، تم ضبط مالك المحطة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام أمن الأقصر سيارة نصف نقل سائق مركز شرطة إسنا عامل قسم شرطة إسنا المواد البترولية

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