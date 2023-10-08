الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القصة الكاملة لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر

البنك المركزي
البنك المركزي

يهدف البنك المركزي إلى حماية النظام المالي والنقدي في مصر، وتحقيق كفاءة أنظمة الدفع، وضمان توافرها على مستوى الجمهورية، وتعزيز كفاءة خدمات الدفع الإلكترونية، وضمان تكامل أنظمة وخدمات الدفع، وحماية العملاء، ومكافحة الأعمال الإجرامية المتعلقة بخدمات الدفع، وتعزيز المشاركة المباشرة وغير المباشرة في أنظمة الدفع المحلية والدولية، وتتنوع خدمات الدفع ما بين بطاقات الدفع، ومحفظة الهاتف المحمول، وقنوات القبول الإلكترونية.

حكاية وطن| البنك المركزى "رمانة الميزان" فى إنجاح الإصلاح الاقتصادى

 

بطاقات الدفع الإلكترونية

هي إحدى أدوات الدفع الإلكتروني، وتتنوع ما بين البطاقات المدفوعة مبسقًا، وبطاقات الخصم المباشر، وبطاقات الائتمان، وتتيح تلك البطاقات السحب والإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي، وشراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية "pos"، واستقبال التحويلات، ويمكن من خلالها أيضًا الاستعلام عن رصيد الحساب.

محافظ الهواتف المحمولة

هي عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول، ويستخدم في العمليات المصرفية مثل عمليات الدفع وتحويل الأموال وبعض الخدمات الأخرى، وتُوفّرها البنوك ومُشغّلي شبكة الهاتف المحمول، وتتميز بسهولة التعامل وتوفير الوقت والجهد، وذلك في إطار توجه الدولة، نحو تقليل التعامل بالكاش وزيادة نسبة الدفع الإلكتروني التي تنعكس بشكلٍ إيجابي على المؤشرات الاقتصادية للدولة وتساعد في الحد من تداول النقود ونقل الفيروسات، فضلاً عن أنها أثبتت نجاحها في مختلف دول العالم.

وتتيح تطبيقات الهاتف المحمول إمكانية إرسال واستقبال الأموال، وتحويل المرتبات والمعاشات، ودفع الفواتير وشحن الرصيد، والدفع مقابل العمليات التجارية.

نقاط البيع الإلكترونية

نقاط البيع الإلكترونية هي أجهزة مخصصة لقبول معاملات الدفع الإلكترونية والتي تسمح للتجار بقبول المدفوعات من عملائهم حاملي أدوات الدفع الإلكترونية، مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدي، وهناك أنواع مختلفة من أجهزة نقاط البيع مثل:

  • نقاط البيع الإلكترونية الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد.
  • نقاط البيع الإلكترونية المحمولة.
  • نقاط البيع الإلكترونية التي تعمل من خلال الأجهزة المختلفة (هاتف محمول - تابلت).
  • نقاط البيع التقليدية.
البنك المركزي كفاءة أنظمة الدفع خدمات الدفع الإلكترونية حماية العملاء تعزيز المشاركة المباشرة وغير المباشرة محفظة الهاتف المحمول

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