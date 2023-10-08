القصة الكاملة لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر

يهدف البنك المركزي إلى حماية النظام المالي والنقدي في مصر، وتحقيق كفاءة أنظمة الدفع، وضمان توافرها على مستوى الجمهورية، وتعزيز كفاءة خدمات الدفع الإلكترونية، وضمان تكامل أنظمة وخدمات الدفع، وحماية العملاء، ومكافحة الأعمال الإجرامية المتعلقة بخدمات الدفع، وتعزيز المشاركة المباشرة وغير المباشرة في أنظمة الدفع المحلية والدولية، وتتنوع خدمات الدفع ما بين بطاقات الدفع، ومحفظة الهاتف المحمول، وقنوات القبول الإلكترونية.

بطاقات الدفع الإلكترونية

هي إحدى أدوات الدفع الإلكتروني، وتتنوع ما بين البطاقات المدفوعة مبسقًا، وبطاقات الخصم المباشر، وبطاقات الائتمان، وتتيح تلك البطاقات السحب والإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي، وشراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية "pos"، واستقبال التحويلات، ويمكن من خلالها أيضًا الاستعلام عن رصيد الحساب.

محافظ الهواتف المحمولة

هي عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول، ويستخدم في العمليات المصرفية مثل عمليات الدفع وتحويل الأموال وبعض الخدمات الأخرى، وتُوفّرها البنوك ومُشغّلي شبكة الهاتف المحمول، وتتميز بسهولة التعامل وتوفير الوقت والجهد، وذلك في إطار توجه الدولة، نحو تقليل التعامل بالكاش وزيادة نسبة الدفع الإلكتروني التي تنعكس بشكلٍ إيجابي على المؤشرات الاقتصادية للدولة وتساعد في الحد من تداول النقود ونقل الفيروسات، فضلاً عن أنها أثبتت نجاحها في مختلف دول العالم.

وتتيح تطبيقات الهاتف المحمول إمكانية إرسال واستقبال الأموال، وتحويل المرتبات والمعاشات، ودفع الفواتير وشحن الرصيد، والدفع مقابل العمليات التجارية.

نقاط البيع الإلكترونية

نقاط البيع الإلكترونية هي أجهزة مخصصة لقبول معاملات الدفع الإلكترونية والتي تسمح للتجار بقبول المدفوعات من عملائهم حاملي أدوات الدفع الإلكترونية، مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدي، وهناك أنواع مختلفة من أجهزة نقاط البيع مثل: