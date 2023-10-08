الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبيًا بين أرسنال ومانشستر سيتى.. وكوفاسيتش يهرب من الطرد

مباراة أرسنال ومانشستر
مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي أرسنال ومانشستر سيتي، والتي تجمعهما في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

فريق مانشستر سيتي بدأ المباراة بشكل ضاغط، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق جوسكو جفارديولا من متابعة لكرة عرضية مرسلة من الجهة اليمنى، لتصل الكرة لزميله آكي، لكن دفاعات أرسنال كانت حاضرة للدفاع عن مرماها.

وفي الدقيقة 29، تدخل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بقوة على قدم مارتين أوديجارد من الخلف، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه وسط اعتراض من لاعبي أرسنال.

حكام تقنية الفيديو راجعوا التدخل، لكنهم أكدوا قرار الحكم بأنه لا يرتقي للبطاقة الحمراء، في لقطة جدلية كبيرة.

وفي الدقيقة 35، تدخل ماتيو كوفاسيتش بشكل قوي على ديكلان رايس، لكن الحكم اكتفى باحتساب الخطأ.

ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم مايكل أوليفر، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد الدفع بـ ريكو لويس في خط الوسط، وقيادة النرويجي إيرلينج هالاند لخط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - ناثان آكي - جوسكو جفارديول. 

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ريكو لويس - جوليان ألفاريز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب بوكايو ساكا وخروجه من قائمة الفريق بسبب إصابته، كذلك عودة البرازيلي جابرييل مارتينيلي للقائمة، ليجلس على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة.

ويقود البلجيكي لياندرو تروسارد، البرازيلي جابرييل جيسوس، الإنجليزي إيدي نيكيتاه، خط الهجوم، فيما يجلس الألماني كاي هافيرتز على مقاعد البدلاء.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة أرسنال لمباراة اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

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