ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلى أمام الأهلى فى الدورى

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الإسماعيلي تغييرًا وحيدًا عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية بمشاركة محمد فوزي حارس المرمى بدلًا من أحمد عادل عبدالمنعم المصاب.

وكان الإسماعيلي قد حصد 3 نقاط من الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بعد خسارته أمام زد بهدف دون رد في الجولة الأولى.

أما الأهلي فيمتلك 3 نقاط أيضًا لكن من مباراة واحدة فقط كانت أمام المصري البورسعيدي في افتتاح الدوري بعد الفوز عليه برباعية نظيفة.

وتأجلت مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا التي كان مقررًا إقامتها في الجولة الثانية.

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ياو أنور يقود الهجوم

جاء تشكيل الإسماعيلي الذي كشف عنه إيهاب جلال المدير الفني للفريق على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمد نصر – محمد هاشم – إياد العسقلاني

خط الوسط: محمد عبدالسميع – محمد مخلوف – عمر الساعي

خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي – ياو أنور – مروان حمدي

وعلى دكة البدلاء: كمال السيد – عصام صبحي – محمد دسوقي – أحمد محسن – محمد حسن – عبدالله السعيد – نادر فرج – محمود الشبراوي – باسم مرسي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

ضمت القائمة التي اختارها الجهاز الفنى للدراويش كلًا من: محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى، ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحمدي النقاز وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد حسن ومحمد مخلوف ومروان حمدي وعمر الساعي ومحمد عبدالسميع ومحمود الشبراوي وباسم مرسي وعبدالرحمن مجدي ونادر فرج وحسن صابر وياو أنور.

واستبعد الجهاز الفنى الحارس عبدالله جمال وزملاءه مصطفى فارس وعبدالله السعيد وحازم مرسي وأبوبكر حمزة الجمل نظرًا للكثرة العددية في مراكزهم.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي تضم حاليًا الحارس أحمد عادل عبدالمنعم، ومحمد عمار ومحمد بيومي وعماد حمدي وصالح جمعة وعبدالله محمد ومحمد بحيري.

