الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفدًا يترأسه محافظ الغربية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى

في إطار تلاحم كافة أطياف المجتمع المصرى مع القوات المسلحة ومشاركتهم الإحتفال باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، استقبلت قاعدة طنطا الجوية وفدًا من محافظة الغربية ترأسه، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ومدير أمن المحافظة لتقديم التهنئة بتلك المناسبة الوطنية.

بدأت المراسم بكلمة قائد قاعدة طنطا الجوية أكد خلالها على الروابط الوثيقة بئن القوات المسلحة والمجتمع المدنى.

فيما أعرب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن تقدير كافة أطياف الشعب المصرى لبطولات وتضحيات القوات المسلحة وما تقوم به من مهام لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما أشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيظل شاهدًا على ما سطره رجال القوات المسلحة من ملاحم بطولية وتحدى للصعاب فى حرب أكتوبر المجيدة وصولًا إلى تحقيق النصر الذى أعاد العزة والشرف للأمة العربية ورسخ أسمى معانى الفخر للمصريين جيلًا بعد جيل.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة