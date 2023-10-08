فواكه وأطعمة مفيدة لمرضى القولون العصبي.. تعرف عليها

يعتبر القولون العصبي، من أشرس الأمراض المزمنة التي قد تصيب الإنسان، حيث يتسبب في آلام مستمرة في المعدة، ويحتاج إلى نظام غذائي معين حتى لا يصاب الفرد بنوبات تشنجات في عضلات المعدة، ويحتاج مريض القولون العصبي إلى تناول أدوية وأطعمة تسهم في تحسين حركة الأمعاء، وتسهل عمليتي الهضم والإخراج، إضافة إلى شعور الكثير من الأشخاص بانخفاض شهيتهم ما قد يؤثر على كمية العناصر الغذائية المهمة التي يستهلكونها، والحرص على اتباع نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بأورام القولون، وذلك لأن العادات الغذائية الخاطئة تزيد من حدة الأعراض المصاحبة له وتجعلها أكثر إزعاجًا، مثل الغثيان والانتفاخ وآلام المعدة، ويرصد التقرير التالي أهم الأطعمة التي تخفف من حدة التهابات القولون.

فواكه مفيدة للقولون العصبي

يعد العنب من أنسب الفواكه التي تساعد على تحسين الهضم لمرضى القولون العصبي، لاحتوائه على الماء الذي يساعد على تحسين حركة الأمعاء، والتوت الذي يمثل أهمية كبيرة لصحة القولون لاحتوائه على الألياف، مما يقلل فرص الإصابة بالانتفاخ وتهيج الأمعاء، وكذلك التفاح الذي يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، مما يحسن عملية الهضم ويحد من الإصابة بسرطانات المعدة، والكمثرى، والأفوكادو والفراولة التي تحتوي على 26% من الألياف،والموز الغني بالبروبيوتيك، التي تساعد على نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، كما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تحسين تدفق الدم.

أطعمة مفيدة للقولون

يحتاج مريض القولون إلى تناول الأطعمة سهلة الهضم، مثل اللحوم الخالية من الدهون، والبيض والأسماك، والمكسرات والمرق، ولحم الدجاج الأبيض، ولحم الديك الرومي الأبيض، والجزر وحبوب الذرة، والكوسة والجرجير والسبانخ، والبطاطس المهروسة، والفاصوليا الخضراء والبروكلي والسلمون والسردين وخبز القمح، وشرب كميات مناسبة من الماء والسوائل يوميًا، بما يسهم في تحسين عملية الهضم.